Cuccioli di foca. Riapre la caccia

Un cucciolo di foca di tre mesi è un sacchetto di pelliccia vivente, indifeso, una specie di moffola lunga circa 50 cm che arranca sulla banchina di ghiaccio della Groenlandia. Un colpo di piccozza sulla testa, qualche minuto, finisce. A volte, la madre cerca di scagliarsi a carponi verso il cacciatore, e anche lei ci perde la pelle. Perché è la pelle, la questione. E' la pelliccia, secondo le organizzazioni ambientaliste, il motivo per cui si riapre la caccia alle foche polari, e ai loro cuccioli. La caccia ai cuccioli di foca permessa dal governo del Canada è la più grande, deliberata strage di mammiferi al mondo. Il governo avrebbe fissato una "quota" di 319.500 foche quest'anno. Negli ultimi tre anni, un milione. Alla fine di questo mese, nugoli di cacciatori armati di arpioni e fucili arriveranno nell'Est del Canada, autorizzati a uccidere migliaia di foche. Il 95% delle vittime, di meno di tre mesi di vita. Ufficialmente, per la diminuzione delle risorse ittiche. Ma pelli e pellicce vanno all'industria della moda. Altri profitti dalla carne per i mercati locali e le aziende di cibo per animali, oli, grassi; la vendita dei genitali, ai mercati asiatici. In Italia, oltre ai possibili e invocati divieti all'importazione, questa settimana vi saranno proteste e sit-in di fronte all'Ambasciata e al consolato canadesi, a Roma e Milano.