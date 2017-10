David Newman ci parla di Greenpeace, del suo fondatore David McTaggart e la filosofia K.I.S.S.

Sì, certo che è vivo, soprattutto nei giovani che partecipano alle azioni, alle campagne, alla raccolta fondi. Purtroppo, però, qualcosa è cambiato. Negli anni Settanta-Ottanta era tutto più facile perché c'erano tanti di quegli abusi sulla natura che la gente era al cento per cento con le associazioni. Ricordo qualche esempio: le piogge acide; i test nucleari nell'atmosfera fino al 1974 e sotto terra fino al 1996 (soltanto India e Pakistan hanno poi continuato); lo scarico a mare di qualsiasi tipo di rifiuto, sostanza chimica, anche delle stesse piattaforme petrolifere e l'uso dei fiumi come fogne; la deforestazione totalmente fuori controllo; il massacro delle foche e delle balene , per non parlare dello sterminio di qualsiasi animale selvaggio, leoni, tigri orsi . Erano problemi evidenti. Era più facile arrabbiarsi ed essere guerrieri contro lo Stato e contro le aziende responsabili di questi abusi. Oggi, nelle società avanzate, i problemi sono molto più complessi e difficili da trasmettere ai cittadini. Negli anni recenti, soltanto la campagna contro gli OGM ha avuto un simile impatto.