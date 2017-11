Design economy, un’eccellenza italiana di cui andare fieri

Si chiudono i battenti della Design Week 2017, che come ogni anno ha cambiato volto per una settimana a Milano, attirando professionisti, turisti o semplici curiosi da tutto il mondo. Passeggiando tra le installazioni del Fuorisalone, tra i giardini nascosti di Brera o nell’effervescente distretto di Tortona, in tanti si saranno domandati quanto sarà grande il giro d’affari mosso da tutte queste realtà così dinamiche e diverse. Una risposta arriva da Fondazione Symbola, che ha appena pubblicato un nuovo report sulla Design Economy. A presentarlo, proprio all’interno del Salone del Mobile, Domenico Sturabotti ed Ermete Realacci (rispettivamente direttore e presidente di Symbola) alla presenza del presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini.

L’Italia è al centro della design economy

Regno Unito Italia Germania Francia Spagna UE Numero di imprese nel design (2014) 20.606 29.065 23.083 34.228 5.113 175.692 Fatturato delle imprese del design in mln euro (2015) 8.777 4.410 3.634 1.931 1.016 25.789 Numero di addetti nel design (2015) 51.509 47.274 46.312 34.461 9.929 272.268

Fonte. "Design Economy", Fondazione Symbola

Un’impresa su quattro parla lombardo

Legno arredo, l’Italia è seconda al mondo per surplus commerciale

Foto in apertura © Stefania D'Alessandro/Getty Images