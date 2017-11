Difendere la natura per ridurre i conflitti

Il rapporto Crossing Borders for Nature mette in evidenza i benefici di accordi transfrontalieri che hanno come scopo quello di difendere un determinato ecosistema. In particolare, viene fatto riferimento all'iniziativa portata avanti dall'Iucn in collaborazione con l'Agenzia federale tedesca per la conservazione della natura finalizzata a migliorare la tutela delle montagne che attraversano i confini di Albania, Macedonia e Kosovo. "A causa dell'isolamento nel passato e della recente instabilità politica nell'area, i confini fra questi paesi sono stati rigidamente sotto controllo per decenni", sostiene Tomasz Pezold, uno degli autori dello studio. "Il risultato è che ora l'area è uno degli ultimi siti naturali rimasti incontaminati in Europa e ospita alcune delle più vaste popolazioni di specie di orso, lupo e lince". La tutela transfrontaliera di questa regione, oltre a creare benefici ambientali di diverso tipo come la riduzione del rischio di perdita di biodiversità, dà l'opportunità a persone politicamente in disaccordo di trovare un modo, un pretesto per instaurare un dialogo e creare il terreno adatto per alleviare anche le tensioni geopolitiche fra i governi dei paesi coinvolti. Gli esempi già in atto che hanno portato a ottimi risultati sono diversi: l'accordo per difendere la biodiversità nell'area dei laghi Prespa che si estendono sul territorio di Albania, Macedonia e Grecia o quello della riserva della biosfera dei Carpazi orientali che riunisce intorno allo stesso tavolo Polonia, Repubblica slovacca e Ucraina.