Aggiungi 400 posti a tavola

Una serata ad Impatto Zero, dedicata al problema della malnutrizione e organizzata dall'associazione "Sulla Strada onlus", con l'obiettivo di garantire 400 pasti per 400 bambini che frequentano la scuola in Guatemala. Grazie a questa scuola, tutti i bambini sono stati strappati al lavoro minorile ed è stata data loro la possibilità di un'istruzione.



"Venendo a scuola - spiega Pica Lorella, presidente dell'Associazione - ogni bambino ha la possibilità non solo di studiare, e quindi di liberarsi dal giogo della schiavitù del lavoro, ma anche di mangiare, ricevere cure mediche e giocare con gli altri compagni. Il gioco è una cosa non scontata in un paese in cui i bambini lavorano anche 14 ore al giorno".



Il Paese sudamericano detiene il triste primato di essere il paese dell'America Latina con la maggioranza di bambini malnutriti. Oltre ai bambini, un quinto della popolazione adulta soffre di malnutrizione (Dati FAO). Ad essere maggiormente colpiti sono le donne e i bambini: 3 donne su 10 in stato di gravidanza o in allattamento soffrono di malnutrizione cronica, e genereranno o allatteranno figli con problemi di malnutrizione dalla nascita o dai primi giorni di vita.



Giunto alla sua terza edizione, il concerto "SULLA STRADA...DIRITTO A" coinvolge ogni anno migliaia di ragazzi delle scuole romane, e per quest'anno è previsto anche un pullman speciale che porterà i ragazzi anche dall'Umbria.



Lo spettacolo vedrà la direzione artistica di Joselyn e sarà condotto da Savino Zaba. Artisti noti ed emergenti daranno il loro contributo per questo progetto di solidarietà. Sarà così possibile seguire le perfomance di Bungaro, cantautore di artisti quali Morandi e Youssou N'Dour e Stefano Zarfati, dei Green Clouds, gruppo di musica celtica e di Gaetano Scalone, interprete del musical Apocalisse. Non mancheranno momenti comici con Antonio Covatta e Nino Taranto, e neppure il rock con la musica dei Sound in Progress e dei Las Vegas Wake Up.