Sandy e altri disastri naturali

Hanno lavorato partendo da fronti differenti, ma unendo le conclusioni si può avere un quadro chiaro e definito delle conseguenze causate dalle calamità naturali che si sono verificate nel 2012. I rapporti in questione sono "Natural catastrophes in 2012 dominated by U.S. weather extremes" del Worldwatch Institute e "Global estimates 2012 - People displaced by disasters" a cura dell'Internal displacement monitoring centre fondato dal Norwegian refugee council. I disastri naturali Il 93 per cento dei 905 disastri naturali avvenuti nel 2012 sono stati causati da fenomeni meteorologici o climatici, come alluvioni e uragani, ondate di calore e siccità, mentre solo il restante 7 per cento è da imputare a fenomeni geofisici come terremoti o eruzioni vulcaniche. Il totale economico dei danni è stato di 170 miliardi di dollari. Anche se l'America del Nord ha subito circa il 26 per cento dei disastri naturali, gli Stati Uniti da soli hanno subito danni pari al 69 per cento di quelli mondiali. Nel continente europeo si è verificato il 15 per cento dei 905 disastri naturali, il 37 per cento in Asia e l'11 in Africa. I dati dell'ong americana Worldwatch Institute, raccolti sulla base di quelli forniti dalla compagnia di assicurazioni Munich Re, evidenziano un miglioramento rispetto al 2011, l'anno dei record in quanto a calamità naturali, ma si tratta comunque di circa cento eventi in più rispetto alla media dell'ultimo decennio (800) soprattutto a causa del cambiamento climatico. I rifugiati ambientali A questi dati vanno collegati quelli del rapporto "Global estimates 2012 - People displaced by disasters" secondo il quale nell'ultimo anno 32,4 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case proprio a causa dei disastri fin qui descritti, per un totale di 143,9 milioni di rifugiati in cinque anni (2008-2012). Un fenomeno che ha coinvolto tutti i continenti, ma i paesi più colpiti sono stati l'India con 6,9 milioni di persone sfollate a causa dei primi monsoni di giugno e luglio, la Nigeria con quasi 6,1 milioni di sfollati per le alluvioni stagionali di settembre e ottobre e la Cina (2 milioni per colpa del tifone Hakui di agosto). Non si può non citare l'uragano Sandy che da solo ha causato 1.119.000 sfollati, 776mila negli Stati Uniti e 343mila a Cuba. Numeri che non possono fare altro che confermare l'esigenza di raggiungere un accordo globale sulla questione dei rifugiati ambientali, in particolare climatici, in modo da garantire anche a queste (milioni) di persone i diritti e la protezione di cui hanno bisogno.