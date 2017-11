Donne più brave anche a riciclare

Il riciclo dei rifiuti viene effettuato maggiormente nel Nord Italia, meno nel Centro e in maniera ancora minore nel Sud del Paese. E' quanto emerge da un Rapporto Ipr-Marketing sulla riduzione dei rifiuti, promosso dalla Fondazione UniVerde dell'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia e presentato a Roma. Sono le donne, secondo la ricerca, ad avere una maggiore consapevolezza sul tema e a riciclare di più, non solo nel Nord ma anche in quelle aree del Sud dove l'interesse per la raccolta differenziata è minore. "Le materie prime non sono infinite e il futuro è nel recupero e nel riuso di materiali - ha spiegato Pecoraro Scanio - e il rapporto dimostra che c'è una larga consapevolezza su questo". "Emerge che la propensione al riciclo è condizionato dall'area geografica, dove vince il Nord, ma anche dal sesso - spiega Antonio Noto, direttore Ipr-Markenting - nel senso che le donne sembrano convinte che l'operazione del riciclo sia eticamente accettabile". Donne e giovani più attenti. Dal Rapporto emerge che i giovani sono più puntigliosi e sono abituati a riciclare carta o a preferire imballaggi meno ingombranti; mentre a riciclare abiti sono più attenti i 35-54enni. Riguardo invece alla differenziazione i più attivi sono i residenti al Nord, mentre la quota più alta di cittadini che dichiara di non differenziare rifiuti è al centro (20%). Per la raccolta differenziata i più attivi sono i residenti al Nord, mentre la quota più alta di cittadini che dichiara di non differenziare rifiuti è al centro (20%). Le donne sono più abituate a separare vetro e plastica, mentre gli uomini sono un po' più attenti della media a separare l' organico. Infine molto forte risulta essere la domanda di educazione, in particolar modo per gli over 54 (66%) e i residenti al Nord (65%). No agli inceneritori Per quanto riguarda il favore che riscontrano i diversi modi di gestione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo battono gli inceneritori 60 a 7. Solo l'1% vuole un aumento di discariche. Cosa sono i Raee Quando invece si tratta di dover smaltire piccole apparecchiature elettroniche, gli italiani, in base al sondaggio del consorzio Remedia-Gsk Eurisko in collaborazione con Remade in Italy e Assoraee, si dimostrano in generale ancora poco virtuosi, oltre che scarsamente informati: il 57% ritiene infatti di essere abbastanza informato sulle corrette procedure di smaltimento, salvo scoprire subito dopo che, chi decide di buttare i vecchi apparecchi, nel 58% dei casi Pc, cellulari e piccoli elettrodomestici finiscono in soffitta, nei cassetti o direttamente nel cassonetto appena fuori l'uscio di casa. 3 persone su 4 non conoscono il significato del termine Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e solo il 17% conosce le norme del loro smaltimento. I Raee sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche, dalle tv ai trapani, che si devono buttare. Tra le 37mila tonnellate raccolte nel 2010 dal Consorzio ci sono stampanti, pc, fax e telefoni per il 66%, seguiti da piccoli elettrodomestici (14%) e media player, lettori dvd e hi-fi (9%).