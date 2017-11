È verde per i Led

Sono loro la più valida alternativa alle vecchie lampadine a incandescenza (per i semafori) e a vapori di mercurio (per i lampioni), sia in termini economici che ambientali. Si tratta di dispositivi elettronici caratterizzati dall'emissione monocromatica di luce e da un bassissimo assorbimento di energia. Sono, infatti, detti ''a luce fredda'' proprio perché non prevedono generazione (e quindi dispersione) di calore, come invece avviene nelle vecchie lampadine al tungsteno, che disperdono nell?ambiente il 95% dell'energia ricevuta per il funzionamento. La loro durata, tra l'altro, è molto più elevata rispetto agli altri tipi di lampadine: un LED può funzionare fino a 100.000h (10 anni circa) e alla fine del suo ciclo vitale non si "brucia", come invece accade ai filamenti delle lampade a incandescenza, ma continua a funzionare per un certo periodo di tempo, pur perdendo progressivamente la brillantezza del colore. Nell'ultimo decennio, gli abbattimenti dei costi di produzione e le migliorie tecnologiche - sono oggi in commercio LED di 10 volte più potenti rispetto a quelli che troviamo nei comuni dispositivi elettronici - hanno permesso di produrre, in gran quantità, i cosiddetti "LED ad alta luminosità", utilizzati oggi al posto delle lampade ad incandescenza proprio nell'illuminazione semaforica. Ogni singola lampada è composta da un insieme di "pixel", o punti luce, da 50 a 200, che ne garantiscono la luminosità secondo normativa. Questi dispositivi consumano dai 10 ai 20W (contro gli 80W minimi delle luci a incandescenza), mentre il consumo quotidiano in KWh è di 0,4 contro i 2,5 delle lampade a incandescenza. In concreto, un risparmio che, per le amministrazioni comunali europee, potrebbe ammontare a circa 1 miliardo di euro all'anno. Al momento, l'unico svantaggio dei LED è il costo delle lampade: circa 20 volte maggiore rispetto a quelle a incandescenza. L'abbattimento progressivo dei costi di produzione e la notevole durata delle lampade, tuttavia, permette oggi di ammortizzare i costi di sostituzione nell'arco di 2-3 anni, cosa che renderebbe comunque vantaggiosa, per le amministrazioni comunali (ed in special modo per le grandi città), l'applicazione di questa tecnologia. Un futuro "più luminoso" dunque, coi LED, si può. Perché aspettare?