Earth Day 2013. Mettiamoci la faccia!

Facce da cambiamento climatico. È così che l'Earth Day Network vuole celebrare il giorno dedicato ala Terra. Perché se spesso può sembrare che il cambiamento del clima non ci riguarda o sia troppo distante per vederlo, la verità è decisamente un'altra. Lo scorso anno la copertura dell'Artico è stata registrata ai minimi da quando si misura. Sempre quest'anno l'Organizzazione Metereologica Internazionale ha annunciato che il decennio del nuovo millennio è stato il più caldo mai registrato in tutto il pianeta. "L'obiettivo - spiega Franklin Russell, responsabile della Giornata della Terra al Earth Day Network - è quello di rappresentare l'impatto reale che il cambiamento climatico sta avendo sulla vita delle persone e di unire migliaia di eventi durante l'Earth Day in tutto il mondo. Più persone parteciperanno, più si avrà un impatto maggiore. Si potranno postare le foto su Twitter e Instagram, usando l'hashtag #FaceOfClimate e visualizzare così il mosaico creato in real time anche con i nostri contributi. Le esperienze raccolte finora sono le più svariate e provengono da ogni parte del globo. Ecco un'alpinista neozelandese raccontare del ritiro dei ghiacciai in Nuova Zelanda, o un'Ong in Thainlandia che ha installato dei pannelli solari in un campo profughi al confine con il Myanmar. Con oltre 1 miliardo di persone in 192 paesi che parteciperanno all'Earth Day, il potenziale è enorme.