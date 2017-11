In edicola Ventiquattro a Impatto Zero®

In occasione del Salone del Mobile e del numero speciale a Impatto Zero® di Ventiquattro Magazine, Il Sole 24 Ore e Ventiquattro promuovono un incontro per discutere di design sostenibile: "Evergreen, la sostenibilità da moda effimera a scelta quotidiana". Intervengono Paola Antonelli, curatrice del dipartimento Architettura e Design del MoMA di New York, il designer Martí Guixé, Carlo Ratti (direttore MIT Senseable City Lab). Modera Fernanda Roggero, responsabile Ventiquattro Magazine. Installazione di Sergio Betrand di luce digitale "Cielo di limoni". Venerdì 16 aprile 2010 ore 18.30 - Gruppo 24 Ore.





In edicola Topolino a Impatto Zero®

Il numero dello storico settimanale Disney è completamente dedicato al rispetto dell'ambiente: è a Impatto Zero® a partire proprio dalla storia a fumetti scritta e disegnata da Casty Topolino e il mondo di Tutor, con Topolino ed Eta Beta (l'uomo del futuro per il mondo disneyano). La storia prende il via dalla parodia di un importante summit mondiale sull'ambiente, il "congresso straordinario indetto dall'U.N.O. (Unione Nazioni Organizzate)", e vedrà i due amici affrontare mille pericoli per salvare il nostro Pianeta, per rendersi però conto che il destino della Terra dipende soprattutto dalle nostre piccole azioni quotidiane.





Convegno Centromarca 'La marca alla sfida dello sviluppo responsabile' a Impatto Zero®

Evento di massimo interesse per i direttori comunicazione e i protagonisti dell'industria italiana, il nuovo convegno di Centromarca è dedicato alla convivenza tra obiettivi di crescita e istanze sociali e ambientali. I lavori, aperti da Rossella Saoncella, dg Granarolo e consigliere di Centromarca, saranno coordinati da Giuseppe Frangi, direttore del settimanale Vita. Partecipano, tra gli altri, esponenti di Edelman, Aaster, Illycaffè, Nestlé Waters, Eni, L'Oreal, Hbc Italia, Barilla. Conclusioni di Luigi Bordoni, presidente di Centromarca. L'obiettivo è delineare i vincoli e le opportunità che l'impegno della Csr comporta per la moderna industria di marca. Ingresso previa adesione aziendale, mercoledì 21 aprile, 9:30 Centro Svizzero di via Palestro 2, Milano.





Earth Day su LifeGate Radio, ore 6:10 - 24:00 La giornata LifeGate ha avvio con una puntata speciale di Illogica Allegria, programma di Basilio Santoro, dedicata alla Terra. Giornali radio al tema dedicati alle 7:00, 8:30, 13:00 e 19:00. Sull'ecobus di Passengers, dalle 7:30 alle 9:30, Ariel&Ele ospitano Francesca Casella di Survival, la più nota organizzazione internazionale per i diritti dei popoli indigeni, perché la difesa della Terra passa anche dalla difesa dei loro saperi e dei loro territori. In coda al GR dell 13:00 va in onda lo speciale radio dedicato al convegno Centromarca sullo sviluppo responsabile, con interviste ai partecipanti. In preparazione del grande concerto Nat Geo Music Live, in onda alle 11:00 e in replica alle 15:00 l'intervista esclusiva a Pino Daniele di Claudio Vigolo e Paola Magni. Alle 19:00 una puntata di LifeGate Internazionale di Claudio Vigolo interamente dedicata all'Earth Day nel mondo. E la sera, in diretta dalle 20:00...



ore 20:00, concerto Nat Geo Music Live al Circo Massimo a Impatto Zero® Il mondo dei canali National Geographic festeggia il quarantennale della Giornata della Terra con un altro grande evento gratuito live nel cuore di Roma. Il concerto sarà trasmesso in diretta sul canale 710 di Sky, sugli altri 17 canali Nat Geo Music presenti in Europa e in Asia nonché sui canali National Geographic Channel, disponibili in circa 170 paesi, e sulle frequenze di LifeGate Radio. Il concerto con Pino Daniele, i Morcheeba, Rokia Traorè e Ddg feat. Joshua & Cora Dunham (musicisti di Prince) ha inizio alle ore 20.00. Presente anche il dj Claudio Coccoluto e una sessione di video art.



Yoox, la moda online a Impatto Zero® Ha scelto l'Earth Day il primo e più celebre sito per il commercio di capi di tutte le marche top, per rendere ecosostenibili le proprie attività. Yoox s'era già distinta per l'attenzione all'ecologia: aveva ospitato il lancio degli eco-jeans LifeGate e l'iniziativa Yooxygen, così chiamata fondendo Yoox con l'elemento vitale della biosfera - l'ossigeno - un'area online dedicata a eco-limited edition di prodotti in esclusiva, tra i quali il set da aperitivo di Pandora Design, le T-shirt organiche di Katharine Hamnett, i gioielli naturali di Caboclo e perfino libri dedicati al tema dell'ambiente (i cui utili sono stati devoluti a Green Cross). Da oggi, sito, attività e spedizioni, tutto a Impatto Zero®, annunciato con un intrigante video in homepage.