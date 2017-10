Earth day 2012: Stand App your life

Sostenibilità e digital si incontrano grazie a LifeGate e Kora. L'idea è semplice quanto efficace: ispirare quotidianamente tutti i lifegaters su Facebook, coinvolgere i loro amici, gli amici degli amici proponendo loro le frasi e le immagini di illustri personaggi che hanno contribuito al cambiamento della storia (da Gandhi a Garibaldi, da Andy Warhol ad Al Gore e molti altri). Il nome dell'iniziativa "Stand App your Life" (che richiama il nome dell'applicazione ripreso dalla creatività della campagna), vuole essere un invito a tutti gli utenti a prendere in mano la propria vita, mettersi in gioco in prima persona e, seguendo l'esempio degli illustri personaggi proposti, contribuire alla creazione di una società migliore. L'iniziativa rientra all'interno di una più ampia partnership strategica tra LifeGate e Kora. La collaborazione, iniziata con il lancio il 16 aprile del progetto ecosalone.lifegate.it in occasione del Salone del Mobile 2012, prevede lo sviluppo di diversi progetti innovativi che, attraverso il digitale, andranno a promuovere le tematiche della sostenibilità. "La partnership con Kora è strategicamente importante per LifeGate - commenta Stefano Corti, direttore generale di LifeGate - Il digitale, oltre a rappresentare il futuro, è anche una tecnologia ecologica per definizione, che ci consente di raggiungere un ampio numero di persone. Per questo motivo abbiamo siglato un'importante partnership con l'agenzia Kora, specializzata in comunicazione digitale, con la quale presenteremo nei prossimi mesi numerosi progetti che siamo sicuri sapranno riscuotere l'interesse di investitori e pubblico." "Ho da subito creduto molto nella proposta di partnership avanzataci da LifeGate - commenta Maurizio Costa, Amministratore delegato di Kora - La società in cui viviamo sta subendo profondi cambiamenti; le tecnologie digitali e la ritrovata attenzione verso stili di vita sostenibili sono due leve fondamentali di questo processo di rinnovamento, che sempre più coinvolge prodotti e servizi, marketing e comunicazione proposti dalle aziende al mercato. Poter diventare co-protagonisti di questo processo di innovazione e cambiamento è una sfida che abbiamo accolto con estremo piacere e da cui ci aspettiamo importanti risultati". Tra le iniziative in cantiere che verranno presentate nei prossimi mesi un progetto dedicato alla mobilità sostenibile, un'iniziativa sulla sostenibilità negli uffici e un nuovo concept di sitcom digitale che vedrà due inviati d'eccezione per le strade d'Italia per sondare il livello di conoscenza ambientale dei cittadini.