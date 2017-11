22 buone notizie per il 22 aprile, su Yahoo

Da diversi anni il portale Yahoo a livello internazionale mette in evidenza la data dell'Earth Day, il 22 aprile, con iniziative speciali. Per esempio il portale americano dell'impresa californiana aveva allestito una home page dedicata con 10 eco-consigli che erano, cosa caratteristica, cliccabili, cioè, ognuno poteva flaggare quello che s'impegnava a seguire. Per la prima volta qui in Italia LifeGate ha affiancato Yahoo Italia nel 2008 con un minisito ricolmo di contenuti utili e informazioni salienti. "Yahoo celebra e sostiene l'Earth Day con LifeGate e altri partner - scriveva Yahoo - proponendo tutte le informazioni per contribuire alla salvaguardia del pianeta".



Yahoo è in Italia un grande portale con 'Notizie' (contenuti curati da più di venti partner divisi in diverse categorie), mail, chat, un motore di ricerca che naturalmente include anche le cliccatissime 'Answers' e la possibilità di settare la home page personale ? insomma, un'impresa Web vastissima.



Per l'Earth Day 2010 è stata scelto di collocare lo speciale LifeGate nella rubrica Yahoo Notizie: Vox, notizie fuori onda: