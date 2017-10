Si spengono le luci, si accende la fantasia

Sabato 31 marzo è l'ora dell'Earth hour, l'Ora della Terra, un'ora con le luci spente in tutto il mondo, dagli uffici dell'Onu alla torre Eiffel e ritorno, fino ai casinò di Las Vegas. L'evento mondiale ideato dal Wwf e nato nel 2007 a Sidney in Australia è diventato un grande appuntamento simbolico per coinvolgere tutti e far capire quanto è importante diminuire i consumi d'elettricità contro il cambiamento climatico. Tweet dallo spazio Per la prima volta lo spegnimento in successione delle luci sarà 'twittata' dallo spazio. L'astronauta olandese dell'Esa Andre Kuipers, della Stazione spaziale internazionale, terrà d'occhio il globo mentre le luci si spegneranno e manderà via Twitter in diretta foto e commenti (da @Astro_Andre). L'Earth hour a Roma Migliaia di città, nazioni, monumenti e luoghi simbolo in tutto il mondo si spengono per un'ora. A questo giro del mondo a luci spente l'Italia partecipa con 350 comuni, amministrazioni ed enti pubblici che hanno aderito ufficialmente. Il primo ballerino della Scala Roberto Bolle sarà a Castel Sant'Angelo, a Roma, per dare il via allo spegnimento delle luci, insieme al presidente del Wwf Italia Fulco Pratesi e al direttore generale del Wwf International Jim Leape, non lontano dal palco dove si esibiranno Elisa, Niccolò Fabi e i Tetes de Bois illuminati dall'energia elettrica che verrà generata da 130 ciclisti volontari. L'Earth hour a Venezia A piazza San Marco a Venezia la serata, realizzata grazie alla collaborazione dell'assessorato comunale all'Ambiente, prevede lo spegnimento delle luci di due edifici storici del centro storico lagunare, Palazzo Ducale e le Procuratie, dalle ore 20.30 alle 21.30. In contemporanea un gruppo di volontari provenienti da tutto il Veneto accenderà dei lumi col simbolo Wwf. Molti gli esercizi commerciali "storici" che hanno aderito alla manifestazione: tra questi il Caffé Lavena e il Grancaffé Quadri dello chef 'stellato' Massimiliano Alajmo. I luoghi simbolo e i monumenti in Italia Lungo la Penisola sabato sera si spengono anche la Cupola di San Pietro a Roma, il Teatro alla Scala di Milano, il Maschio Angioino a Napoli, la Torre di Pisa, Duomo, Battistero e Ponte Vecchio a Firenze, la Mole Antonelliana di Torino, i Sassi di Matera, l'Acquario di Genova e la Valle dei Templi di Agrigento.