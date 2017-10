Ecco la casa che ricarica l’auto elettrica

È stata presentata la prima smart home realizzata da Honda in California. Progettata come laboratorio permanente, l'abitazione sorge nell'area del West Village della University of California. Si tratta di una vera e propria vetrina per la vita a zero emissioni e per le tecnologie ad energia rinnovabile. La casa sarà dotata di tutte le ultime tecnologie a disposizione, molte delle quali realizzate da Honda, in grado di ridurre i consumi energetici e avrà integrato un sistema per la ricarica dei veicoli elettrici. Si calcola che in meno di due ore farà il pieno alla Honda Fit (la Jazz americana).