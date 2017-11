Le acque costiere europee, quelle che spesso vengono utilizzate anche per nuotare durante la bella stagione, sono in salute. Lo conferma l' ultimo rapporto dell' Agenzia europea dell'ambiente : il 94% delle zone di balneazione nell'Unione soddisfa le norme minime di qualità dell'acqua. La qualità dell'acqua è addirittura eccellente nel 78% delle zone esaminate e il numero delle località che soddisfano le norme minime è aumentato del 2% rispetto al rapporto dello scorso anno. Cipro e Lussemburgo sono le prime della classe, insieme a Malta, Croazia e Grecia rispettivamente., dove l'85% delle 5.509 acque analizzate ha registrato valori eccellenti, mentre figura tra i Paesi nei quali si registrano risultati al di sopra della media, insieme a Malta (97%). Le percentuali più alte di spiagge non conformi si trovano in Belgio (12%), Paesi Bassi (7%) e Regno Unito (6%) e alcune di esse hanno dovuto essere chiuse nel corso della stagione 2012. "Dai fiordi nordici alle spiagge subtropicali - ha sottolineato- l'Europa è ricca di posti in cui cercare il fresco in estate. Il rapporto pubblicato dimostra che la qualità delle acque di balneazione è in generale ottima, ma indica anche la presenza di zone dove i problemi di inquinamento persistono; è per questo che esortiamo le persone a verificare come si classifica la loro meta preferita per nuotare." Il metodo per determinare la qualità dell'acqua si basa sull'analisi di queste ultime, con dati raccolti dalle autorità locali e analizzate da laboratori che ricercano determinati tipi di batteri, tra cui gli enterococchi intestinali e l'Escherichia coli, la cui presenza può essere indice di inquinamento, soprattutto da acque di scolo o liquami di allevamento. "È incoraggiante vedere che la qualità delle acque di balneazione in Europa continua a migliorare", ha dichiarato il. "Dobbiamo comunque fare ancora di più se vogliamo che tutte le nostre acque siano potabili e adatte alla balneazione e che gli ecosistemi acquatici godano di buona salute. L'acqua è una risorsa preziosa e dobbiamo prendere tutte le misure necessarie per proteggerla a dovere".