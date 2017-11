Ecco perché la torre Eiffel si spegne

I 336 proiettori che illuminano la torre Eiffel si spengono dalle 19,55 alle 20 del giorno 1 febbraio, secondo quanto ha detto un portavoce della Sete, la compagnia che si occupa della torre Eiffel. Per l'illuminazione della torre viene impiegato il 9% dei 7000 megawatt che l'intera struttura consuma all'ora per funzionare. Un rapporto dell'ONU - IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sulle modifiche del clima viene diffuso ufficialmente venerdì a Parigi. La ricerca dovrebbe illustrare il collegamento tra un notevole aumento delle temperature - mettendo in guardia dal pericolo di alluvioni, siccità ma anche dell'innalzamento dei livelli dei mari e di altre catastrofi naturali - e la presenza di gas serra. La manifestazione che porta a spegnere le luci sulla Torre Eiffel fa parte di una campagna organizzata in collaborazione con il sindaco di Parigi per sottolineare l'impatto dei consumi energetici sul riscaldamento del pianeta.