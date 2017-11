Ecocritica, non solo la parola

Perché qui non si tratta solo di riservare un esame privilegiato a testi che possono aver anticipato le tendenze della moderna ecologia, tipo i fin troppo citati Walden di Thoreau e Natura di Ralph Waldo Emerson. O La salubrità dell?aria del nostro Parini che precorse, e con quale acume, le tematiche novecentesche.

Ma l?autrice propone una griglia di interpretazione che metta in primo piano i rapporti tra ambiente e cultura, che analizzi attraverso metodologie interdisciplinari il nesso tra la condizione degli umani e lo stato della natura in tutte le sue implicazioni e connessioni anche simboliche.

Densa pertanto la premessa teorica in cui la Iovine fa entrare gli apporti del pensiero postmoderno, del bioregionalismo, della deep ecology, per poi approdare, opportunamente, a un ventaglio di applicazioni in corpore vivo, con una scelta di quattro testi che non proprio, non sempre rientrano nel canone corrente della letteratura ecologica: L?Iguana di Anna Maria Ortese, La passione secondo G. H. di Clarice Lispector, le poesie di Pasolini, e infine L?uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, nel quale l?aggancio a tematiche ecologiche è più evidente. E dalle opere analizzate l?autrice ricava una serie di sfaccettature e di consonanze che rimandano ai nessi non sempre virtuosi tra evoluzione dell?uomo, natura e mondo animale (dove i bruti sono spesso i discendenti dell?homo sapiens sapiens).

Senza gerarchie, quindi, perché la nozione del progresso della nostra riverita specie e della sua superiorità sembra possa essere messa, e con forza, in discussione e semmai gli eletti sono come Estrellita dell?Iguana, bambina-vecchietta-lucertola vittima dell?incrociata crudeltà altrui.

Ulteriori esempi suggerisce la Iovino per un?ideale antologia di opere consone a lettura ecocritica: Moby Dick e Underworld di Don De Lillo.

Mettiamoci anche però due o tre splendide cose di Buzzati, quali L?uccisione del drago e Vecchio facocero, in cui è sottilmente riscritto, e sovvertito, il rapporto tra esseri evoluti e mondo animale. Questo sì veramente ?umano?.

Giulio Carnazzi