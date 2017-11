I temp(l)i cambiano



L'opera si intitola "I temp(l)i cambiano". Un'opera emblematica, innovativa, sorprendente, che incorpora canoni e messaggi nuovi.



L'evento di presentazione, organizzato da Ecodom, il più importante e noto consorzio di raccolta dei Raee, si era svolto a Roma il 9 luglio 2009 alla presenza di Piero Moscatelli, presidente, Nicoletta Fiorucci, presidente di Alta Roma, e naturalmente del Maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei più importanti esponenti internazionali dell'arte povera.



La sua opera realizzata per Ecodom è realizzata con i Raee: una scultura "sintesi e simbolo dell'impegno nei confronti dell'ambiente". Cestelli di lavatrice e serpentine di frigoriferi riciclati si trasformano nel nuovo tempio dell'arte.



E' la Triennale di Milano a ospitare ora la presentazione dell'ultima creazione di Pistoletto. L'opera, un'installazione scultorea dal titolo "I Temp(l)i Cambiano", sarà esposta al pubblico ad ingresso gratuito da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 20.30, rappresenta la suprema sintesi artistica dei temi che durante il Festival Internazionale dell'Ambiente hanno animato Milano, trasformando la città in un laboratorio di riflessioni, idee e proposte sul problema del surriscaldamento del pianeta e sulla riduzione e il riutilizzo dei rifiuti.



La scultura di Pistoletto, commissionata da Ecodom - Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici - è realizzata infatti con i rifiuti elettrici ed elettronici: cestelli di lavatrice incastrati l'uno sull'altro per le doriche colonne e serpentine di frigoriferi per il fregio del timpano.



Il Tempio, posizionato su una base che dondola come un'altalena, rappresenta il passaggio dall'era del progresso all'era del riciclo. I Temp(l)i Cambiano vuole essere il simbolo dell'impegno di Ecodom, che riunisce le principale aziende produttrici di elettrodomestici, nei confronti dell'Ambiente e della sua salvaguardia e la sintesi della sua attività: raccogliere i rifiuti elettrici ed elettronici ed evitare la dispersione di sostanze dannose per l'Ambiente.



Michelangelo Pistoletto ha spiegato così l'opera: "I tempi cambiano, e con loro i miti. Oggi il nuovo mito è il riciclo. Siamo in un momento di passaggio tra il mito del progresso e il mito del riciclo. Tempio - casa - riciclo - tempo - equilibrio - cambiamento".



In occasione della presentazione dell'opera il Maestro Michelangelo Pistoletto ha tenuto una lectio magistralis sul mito che ha ispirato l'ideazione e la realizzazione della sua scultura: il Terzo Paradiso: cioè l'Ambiente. "L'arte, la scienza e la tecnologia sono gli strumenti necessari per attivare un cambiamento a livello sociale nei confronti salvaguardia ambientale - afferma Pistoletto - e questo mondo artificiale inquina e corrode il pianeta naturale, ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale".