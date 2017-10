Ecologisti e aborigeni uniti nella protesta

Assieme alle associazioni ecologiste, sfilano con la ferrea volontà di difendere la propria terra, gli aborigeni. I fattori che hanno scatenato le proteste protrattisi per intere settimane davanti alla sede del governo sono due. Il primo legato alla realizzazione di un sito per interrare migliaia di fusti contenenti scorie nucleari, l'altro, relativo al prosciugamento del Grande Basamento Artesiano, una tra le riserve idriche più preziose dell'Australia. Tutto ha inizio circa due anni fa, quando venne dato l'annuncio che, a pochi chilometri di distanza da Coober Pedy, il più grande centro minerario di opale del mondo, sarebbe stato impiantato un deposito nazionale di scorie nucleari. La zona prescelta, chiamata Billa Kalina, è vasta circa 67 mila chilometri e già negli anni '50 e '60 fu sede di test nucleari che, con il tempo, causarono malattie ai suoi ignari abitanti. Per fronteggiare questo problema ambientale un gruppo di donne aborigene, ha lanciato una campagna chiamata Irati Wanti: "il veleno, lascialo perdere". Le Kupa Piti Kungka Tjuta, questo il nome del gruppo, è formato da dodici donne anziane, provenienti da differenti tribù. Loro stesse hanno contratto vari disturbi dopo il decennio di test a Maralinga ed Emu junction e non vogliono che questo possa accadere di nuovo, alle nuove generazioni. Mentre le informazioni governative sostengono che il deposito sarà altamente sicuro per 300 anni e ospiterà scorie con una vita breve o media, gli ambientalisti ipotizzano che questo deposito potrebbe in realtà servire a stoccare le scorie del reattore nucleare di Sydney, che produce l'85% dei rifiuti radioattivi del Paese. Inoltre che l'interramento dei fusti renderebbe difficilmente monitorabili le possibili fuoriuscite di materiale radioattivo, rischiando così di contaminare anche le falde acquifere. E qui nasce il secondo problema. Il Grande Basamento Artesiano, collocato nell'area desertica di Billa Kalina è uno dei più vasti bacini sotterranei d'acqua del mondo e garantisce il 60% delle risorse idriche del continente. Qui, a Billa Kalina un'altra comunità aborigena, quella degli Arabunna, ha il proprio territorio d'origine, e per difenderlo combatte contro un altro nemico temibile: una miniera di uranio situata a Roxby Down, circa 100 chilometri a sud-ovest dal lago salato Eyre. L'Olympic Dam, questo il nome del sito minerario, che offre lavoro a 1.200 persone ed è gestito da una delle più grandi società di esportazioni australiane (la Western Mining Corporation) può estrarre fino a 42 milioni di litri d'acqua al giorno per impiegarla nei processi di separazione dell'ossido di uranio, causando come effetto immediato l'abbassamento e il prosciugamento delle sorgenti d'acqua. Due situazioni che non possono essere lasciate senza risoluzione, due gruppi di aborigeni che non devono essere lasciati soli a combattere contro interessi economici che trasformano il patrimonio di tutti in discarica comune. Elena Evangelisti