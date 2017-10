Ecorivestimento: antinquinante e autopulente

Traffico e riscaldamento domestico sono le principali cause di inquinamento atmosferico e sempre più spesso fanno notizia. Ozono, materiale particolato (Pm10), biossidi e ossidi di azoto, piombo, ozono, solo per citare alcuni tra i principali inquinanti incidono sulla sostenibilità ambientale e soprattutto sulla nostra salute. Studi epidemiologici dimostrano una corrispondenza significativa tra il tasso di mortalità e di malattia e i livelli di inquinamento atmosferico. Per questo motivo la ricerca scientifica e tecnologica negli ultimi anni ha ricercato soluzioni, basandosi sulla possibilità di rendere molto reattiva una superficie. Qualora la reattività sia molto elevata ogni mq di superficie reattiva riuscirebbe a purificare grandi quantità di aria essendo in grado di assorbire decine di tonnellate di inquinante per chilometro quadrato. Da questa considerazione nasce l'idea di impiegare il rivestimento per mezzo di malte e pitture cementizie fotocatalitiche (a base di biossido di titanio), contenenti composti chimici in grado di reagire molto facilmente con alcuni inquinanti causandone la rimozione per assorbimento diretto. I rivestimenti possono essere utilizzati per strade, piazze e per le superfici esterne degli edifici. Nei materiali trattati l'esposizione a radiazioni ultraviolette provoca la formazione di particelle che inducono contemporaneamente reazioni di ossidazione e di riduzione degli agenti inquinanti, che non avranno più le caratteristiche di impatto ambientale di partenza, oppure verranno assorbiti irreversibilmente dalla superficie stessa, che manterrà le sue caratteristiche originarie. Questo processo può essere molto utile per le amministrazioni comunali italiane che ogni anno spendono milioni di euro per il risanamento del patrimonio edilizio e monumentale (manutenzione, pulizia, ripristino del colore). Perché fermarsi alla possibilità di ridurre inquinanti solo all'esterno e non tener conto della possibilità di proteggere internamente le nostre case, le scuole, gli ospedali, i musei da muffe e batteri? Recentemente dai laboratori di Global Engineering, produttore esclusivo del rivestimento fotocatalitico, sono emersi risultati sulla antibattericità del prodotto. Sono stati analizzati campioni di gesso e di Ecorivestimento, entrambi immersi in colture di batteri di vario tipo (muffe, lieviti, e microrganismi). Dopo un'esposizione al sole di dieci giorni il campione di gesso ha presentato un forte sviluppo di batteri e muffe con la conseguente decolorazione delle superficie. L'Ecorivestimento invece non ha subito attacco batterico, grazie alla sue proprietà fotocatalitiche, restando bianco e pulito e formando intorno a sé un alone omogeneo che nessun batterio ha potuto intaccare. Ora ulteriori analisi di laboratorio analizzeranno altri ceppi di germi, microrganismi e virus per dimostrare quanto il prodotto sia in grado di combattere efficacemente i batteri, oltre che le sostanze inquinanti presenti nell'aria.

Tomaso Scotti