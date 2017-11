Elettrodomestici. Gli italiani li dimenticano in soffitta

Ce ne sono per tutti i gusti: condizionatori portatili, asciugatrici, boiler elettrici. Non mancano poi le pianole, i dimenticati video registratori e i monitor a tubo catodico. Si tratta del 19% del totale degli elettrodomestici presenti nelle case degli italiani, abbandonati nelle soffitte perché non più utili o non funzionanti. La ricerca, realizzata da Ipsos e comissionata da Ecodom (Consorzio italiano di Recupero e Riciclaggio degli Elettrodomestici), fotografa il nostro comportamento in materia di riciclaggio dei RAEE e analizza quanti elettrodomestici, grandi e piccoli e apparecchiature informatiche, sono nelle case degli italiani. "La ricerca - afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Ecodom - ha evidenziato che, per i grandi elettrodomestici c'è una buona conoscenza su come dismetterli in maniera corretta. Più problematica è la dismissione dei piccoli elettrodomestici e degli apparecchi informatici, spesso buttati nella spazzatura". D'altro canto la nuova Direttiva Europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso luglio, parla chiaro e impone la raccolta dell'85% dei RAEE generati o il 65% della media di Apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Numeri sui quali il nostro Paese deve ancora lavorare. RAEE che spesso contengono sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente: "L'analisi - continua Arienti - ha messo in luce come sia ancora presente nelle case degli italiani una quantità di elettrodomestici, ad esempio i frigoriferi e i televisori con tubo catodico, che contengono sostanze dannose per l'ambiente se trattate in maniera scorretta". Basti pensare che secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Ecodom, la corretta gestione dei RAEE nel solo 2011 si è tradotta in un risparmio di circa 158 milioni di kWh, corrispondente ai consumi energetici domestici di una città delle dimensioni di Salerno. Ha inoltre evitato l'immissione in atmosfera di circa 1,46 milioni di tonnellate di CO2, una quantità equivalente a quella che sarebbe assorbita in un anno da un bosco grande quanto l'intera provincia di Asti. Al prossimo cambio di stagione, perché non disfarsi correttamente anche del vecchio televisore?