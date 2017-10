Elezioni in Regno Unito 2017. Perché Theresa May ha deciso di andare al voto prima di Brexit

È la terza volta in due anni che i cittadini del Regno Unito sono chiamati alle urne. Dopo aver scelto di lasciare l’Unione europea con il referendum del 23 giugno 2016, l’8 giugno devono decidere se sarà ancora Theresa May, l’attuale prima ministra e la candidata del Partito conservatore, a rappresentarli nei negoziati per la Brexit. May, subentrata al posto di David Cameron che si è dimesso dopo aver perso la battaglia per rimanere in Europa, non ha mai affrontato le elezioni nazionali nel ruolo di capo del partito. Lo stesso vale per Jeremy Corbyn dei laburisti, sfavorito secondo i sondaggi ma con un margine sempre più ridotto. Fino all’ultimo May aveva negato di voler indire elezioni anticipate, poi a sorpresa il cambio di rotta. Perché?

Elezioni in Regno Unito, perché ora

Come funziona il sistema elettorale britannico

Getting Brexit right is crucial to our children’s future. From jobs to our schools, everything depends on securing the best Brexit deal. pic.twitter.com/Xe7n6ugZmV — Theresa May (@theresa_may) June 3, 2017

I candidati

Theresa May, conservatori

Labour in government will build a green & sustainable economy. Investing in our environment is investing in our future. #WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/fEcvpCVI5L — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 5 giugno 2017

Jeremy Corbyn, laburisti

Tim Farron, liberaldemocratici

Gli altri candidati