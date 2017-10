Elezioni Regno Unito 2017, il discorso di May che annuncia la formazione di un nuovo governo

L'8 giugno si è votato per le elezioni generali nel Regno Unito (anche se su Google quasi tutti cercano Elezioni Inghilterra 2017) e decidere chi sarà il prossimo primo ministro. I seggi si sono chiusi alle 23:00 (alle 22:00, ora locale). I cittadini britannici chiamati al voto sono stati 46,9 milioni (circa mezzo milione in più rispetto al 2015) con il compito di eleggere 650 parlamentari. Il partito con più rappresentanti eletti alla Camera dei comuni è quello incaricato di formare il nuovo governo. I primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi mostravano un passo indietro da parte dei conservatori, rimanendo comunque il primo partito. Gli exit poll sono stati confermati dai risultati finali (quelli ufficiali, reali) e i Tories hanno conquistato 318 seggi (su 650), 13 in meno rispetto ai 331 attuali. I laburisti ne hanno conquistati 262. Intanto May sta già lavorando per un governo di coalizione con il Partito unionista democratico (quello per l'unione dell'Irlanda del Nord al Regno Unito). L’obiettivo di May, però, era di superare i 331 seggi per avere un governo più forte, stabile e libero in vista della Brexit. La maggioranza minima indispensabile per formare un governo monocolore è di 326 seggi. I candidati principali che potevano lottare per partecipare al futuro governo erano sostanzialmente due: Theresa May (Partito conservatore) e Jeremy Corbyn (Partito laburista).

Il discorso di Theresa May: "Iniziamo a lavorare"

“Ho appena incontrato sua Maestà la regina e darò vita a un nuovo governo. Un governo che possa garantire certezza e guidare il Regno Unito in questo momento cruciale per il nostro paese. Questo governo condurrà il paese nei negoziati fondamentali della Brexit che inizieranno tra solo 10 giorni e rispetterà il volere del popolo inglese facendo uscire il Regno Unito dall’Unione europea.

Lavorerà per mantenere al sicuro la nostra nazione, attuando i cambiamenti che ho preso dopo gli spaventosi attacchi di Manchester e di Londra. Reprimerà l'ideologia dell’estremismo islamico e tutti coloro che la sostengono, dando il potere necessario alla polizia e alle autorità per mantenere al sicuro il nostro paese.

Il governo che guido metterà la correttezza e l’opportunità al centro delle sue azioni affinché manterremo la promessa della Brexit insieme e, nel corso dei prossimi cinque anni, costruiremo un paese in cui nessuna persona e nessuna comunità vengano lasciate sole. Un paese in cui la prosperità e le opportunità siano condivise in tutto il Regno Unito. Quello di cui questo paese ha bisogno prima di tutto è la certezza. E avendo ottenuto il maggior numero di voti e di seggi alle elezioni generali, è chiaro che solo il Partito conservatore e il Partito unionista democratico possono garantire questa certezza, guidando la maggioranza alla Casa dei comuni.

Nello specifico, come già facciamo, continueremo a lavorare con i nostri amici e alleati del Partito unionista democratico. Nel corso di molti anni i nostri due partiti hanno costruito una relazione forte e questo mi dà la sicurezza di credere che saremo in grado di lavorare insieme negli interessi di tutto il Regno Unito.

Questo ci permetterà di unirci come paese e incanalare le nostre energie verso un accordo di Brexit di successo che funzioni per tutti nel nostro paese, stringendo un nuovo accordo con l’Unione europea che garantisca la nostra prosperità a lungo termine. È quello che il popolo ha votato lo scorso giugno, ed è quello che faremo. Ora mettiamoci al lavoro”.

I risultati definitivi

Conservatori 318 seggi (-12)

Laburisti 262 seggi (+29)

Scottish national party 35 seggi (-21)

Liberaldemocratici 12 seggi (+4)

Partito unionista democratico 10 seggi (+2)

Sinn Fein 7 seggi (+3)

Plaid Cymru 4 seggi (+1)

Green party 1 seggio

With Kensington left to declare, here's how the political map of Great Britain now looks. Con: 317 (-12) Lab: 261 (+29) SNP: 35 (-21) pic.twitter.com/HNyrsY7FVk — Britain Elects (@britainelects) 9 giugno 2017

Il peggior "cinque" dato nella storia della politica

Corbyn: It's pretty clear who won the GE. May should go. We are ready. https://t.co/Py8bjMEJ7u — Zoe Catchpole (@mazoe) 9 giugno 2017

BREAK: told PM has no intention of resigning — Beth Rigby (@BethRigby) 9 giugno 2017

"Why did Theresa May call an election?" Top trending questions in the UK since polls closed #GE2017 pic.twitter.com/s3MpCW6kB6 — GoogleTrends (@GoogleTrends) 8 giugno 2017

We are getting a lot of calls so just to be clear: No Coalition. No deals. — Lib Dem Press Office (@LibDemPress) 8 giugno 2017

Exit polls have had the last four elections right by less than 20 seats #ElectionDay2017 https://t.co/D7DjX8icre pic.twitter.com/TMFzDyvYW8 — The Telegraph (@Telegraph) 8 giugno 2017

Perché si vota con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale

I see your #dogsatpollingstations and I raise you my #GuineaPigAtPollingStations 🐹😏 pic.twitter.com/lKSq7rDQzC — Jack Xatzinikolas (@MxJackMonroe) 8 giugno 2017