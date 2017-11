Eliseu Lopes e i guaraní, in lotta continua al fianco della natura

I guaraní sono un popolo indigeno che vive nell'Amazzonia brasiliana, al confine con il Paraguay, nello stato del Mato Grosso do Sul. La loro sfortuna è stata essere uno dei primi popoli contattati dai colonizzatori europei, 500 anni fa. I guaraní sono circa 51mila e divisi in tre gruppi, quello dei kaiowá è il più famoso e numeroso (30mila). Uno dei suoi leader è Eliseu Lopes, un insegnate che dal 2007 è anche portavoce del movimento Aty Guasu che si batte per la restituzione delle terre composte da 350mila chilometri quadrati di foreste e pianure che storicamente appartenevano ai loro antenati. Oggi, invece, i guaraní sono costretti a vivere in piccole porzioni di terra circondate da fabbriche, piantagioni e terreni destinati all’allevamento. Alcuni gruppi sono stati completamente privati di un luogo dove stare e vivono ai margini delle strade. Il 26 settembre Eliseu Lopes è stato in Italia per partecipare a un incontro pubblico organizzato da Survival, un movimento che si batte per i diritti dei popoli indigeni. È stata l’occasione per fare il punto sullo stato della lotta, della resistenza in vista del primo turno delle elezioni presidenziali che si tiene in Brasile domenica 5 ottobre e che vede tra i candidati, oltre alla presidente uscente Dilma Rousseff, anche Marina Silva, ambientalista e compagna di lotta di Chico Mendes, assassinato perché difendeva la foresta e i popoli indigeni che la abitano.