L’Emilia-Romagna investe 8 milioni di euro per piantare alberi

Per combattere l’inquinamento e al contempo sostenere l’imprenditoria, a volte, non servono grandi leggi o tecnologie avanzate. Come dimostra l’Emilia-Romagna, basta investire nella riforestazione: la regione ha appena messo a disposizione quasi otto milioni di euro, tramite tre diversi bandi per estendere le aree boschive che contribuiscono al sequestro e riduzione di gas serra risultando anche una fonte di reddito per le aziende agricole. "Con questi interventi - spiega l’assessore regionale all’agricoltura Simona Caselli - vogliamo promuovere un’economia del bosco pienamente sostenibile da un punto di vista ambientale anche in collina e montagna, dove l’agricoltura dà meno reddito”.

Cosa prevedono i tre bandi

Quanti boschi ci sono in Emilia-Romagna