Emmanuel, ti hanno ammazzato perché sei nero. In Italia. Nel terzo millennio

Avevi solo 36 anni, Emmanuel. Eri arrivato dal nord della Nigeria con Chimiary, tua moglie. Sì, d’accordo: in realtà non ancora tua moglie. Un sacerdote, don Vinicio Albanesi, aveva celebrato il vostro matrimonio a gennaio, nella città di Fermo. In attesa del rito civile, riconosciuto dallo stato. Mancava ancora qualche documento: questione di tempo. Ma tanto aspettare, ormai, non ti faceva più paura. Martedì stavi passeggiando. Era pomeriggio. Solita strada, solito caldo estivo, solita mano nella tua mano. Quella della donna che ti ha accompagnato lungo il drammatico percorso della vita. La madre della bambina che ti è stata strappata via quando aveva solo due anni, morta in un attentato del gruppo terroristico Boko Haram. La compagna dell’interminabile viaggio che vi aveva portati in Italia, attraverso la Libia, attraverso le violenze degli scafisti, attraverso un aborto sul gommone provocato dalle percosse mentre raggiungevate la Sicilia.

La tua Chimiary chiamata “scimmia africana”