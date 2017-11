Energie rinnovabili? Subito, grazie!

Perché uno speciale sulle energie rinnovabili? I motivi essenzialmente sono quattro: se ne parla sempre troppo poco e a volte con pregiudizi (per esempio sul costo); ci avviciniamo a un'estate a "rischio" blackout; la notizia di oggi della costruzione di una avveniristica centrale solare termodinamica, progettata da Rubbia che peraltro si era già espresso sull'impiego dell'energia solare; la prossima conferenza internazionale sulle "rinnovabili", a Bonn (1-4 giugno 2004), città che già fu sede della COP6 (luglio 2001). Il nono vertice mondiale sul Clima (COP9, Milano, dicembre 2003) ha evidenziato le tragiche conseguenze dei cambiamenti climatici. Ed è stato l'occasione per perseguire le strategie da adottare per ridurre il proprio impatto ambientale sul clima del Pianeta, soprattutto verso la riduzione di fatto delle emissioni di gas serra. Il tutto attraverso un prezioso strumento: il Protocollo di Kyoto. Attualmente ratificato da 121 paesi il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data dell'ultma ratifica da parte di almeno 55 paesi, tra i quali un numero di Paesi industrializzati le cui emissioni totali di anidride carbonica rappresentano almeno il 55% delle emissioni al 1990 (solo gli Usa, che non hanno ratificato il Protocollo, producono il 36% delle emissioni di gas serra sul totale dei paesi industrializzati). Una volta ratificato, la Conferenza delle Parti cambierà nome e diventerà Incontro delle Parti (MOP), il cui compito sarà analizzare annualmente i progressi dei singoli Paesi. L'unione Europea intanto offre una serie di opportunità per avvicinare le imprese a una gestione delle risorse in linea con le strategie di sviluppo sostenibile. Ecco che le energie rinnovabili svolgono una funzione importante: producono energia senza l'emissione nell'atmosfera di sostanze inquinanti (pertanto non sono responsabili dei gas serra) e sono inesauribili. Inoltre, diversamente da quanto si possa pensare, richiedono investimenti minori delle fonti tradizionali. In più: esiste la possibilità di richiedere finanziamenti, gestiti dalle Regioni, a fondo perduto sul totale dell'investimento. Fino al 75% per il solare fotovoltaico e fino al 30% per il solare termico. Per i cittadini è importante non solo l'informazione che passa attravreso i canali tradizionali (quelli dei mass-media), ma soprattutto vedere esempi concreti: l'esempio del comune di Barzago. Alcuni esempi delle centrali più grandi in Europa. Ma all'interno degli edifici esistono anche altre modalità per catturare l'energia senza ricorrere a fonti che siano rinnovabili o meno e sono i cosiddetti "sistemi solari passivi". Essi sono in grado di fornire sistemi di raffrescamento o di riscaldamento naturale. E questo è importante in prossimità dell'estate. Molti si ricorderanno del blackout che ha colpito l'Italia l'anno scorso. E le notizie che circolano questi giorni sui quotidiani non fanno presagire a di buono: siamo a rischio blackout. Ma il problema sicuramente non riguarderà solo la nostra Penisola... Un discorso a parte merita l'idrogeno. In quanto energia pulita, purtroppo non rinnovabile. Tomaso Scotti