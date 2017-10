Entro il 2030 potrebbero scomparire 170 milioni di ettari di foreste

Immaginate un’enorme, lussureggiante foresta, estesa quanto Germania, Francia, Spagna e Portogallo messi insieme, per una superficie totale di 170 milioni di ettari. Entro due decenni questa superficie boschiva, ripartita chiaramente in diverse aree del pianeta, sarà rasa al suolo. È quanto emerge dal rapporto "Living Forests Report: Saving Forests at Risk" del Wwf, presentato in occasione del "Tropical Landscapes Summit" in corso a Giacarta, in Indonesia. L’associazione ambientalista ha inoltre individuato undici aree nelle quali si concentrerà l’80 per cento della deforestazione prevista per il 2030. Le aree verdi più a rischio sono l’Amazzonia, l’area della foresta atlantica e del Gran Chaco in Sud America, il Cerrado, una ecoregione del Brasile, la foresta pluviale del Choco-Darien, in Ecuador, il bacino del Congo, in Africa equatoriale, l’Africa Orientale, l’Australia orientale, la zona del Greater Mekong, in Tailandia, il Borneo, nel sud-est asiatico, la Nuova Guinea e l’isola indonesiana di Sumatra.