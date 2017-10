Enzo Boschi. Voto sì il 17 aprile perché è giunto il momento di immaginare il futuro che vogliamo

Enzo Boschi, nato ad Arezzo nel 1942, è un fisico e vulcanologo, tra i più influenti ed esperti in Italia. È stato presidente, dal 1982 al 2011, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’organo di consulenza del governo per tutte le questioni geofisiche. Per questo la sua decisione di schierarsi sul referendum sulle trivellazioni che si tiene domenica 17 aprile è una notizia che va comunicata e compresa. Soprattutto perché fa chiarezza sul vero motivo di questo appuntamento elettorale. Per Boschi è l’occasione, una delle pochissime, per mostrare la volontà dei cittadini.