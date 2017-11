Ermete Realacci. L’Italia della coesione vince nel mondo

È una bella Italia quella dipinta dal Seminario estivo di Fondazione Symbola a Treia, incantevole borgo in provincia di Macerata. Un'Italia in cui ci sono imprese che collaborano con altre imprese, consumatori, istituzioni, comunità e terzo settore. E così facendo non solo giovano al territorio, ma guadagnano di più: lo dimostra il rapporto Coesione e competizione, presentato da Symbola e Unioncamere. Ne abbiamo parlato con Ermete Realacci, presidente della fondazione e presidente onorario di Legambiente, a capo della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera e membro della direzione del Partito democratico.