Ermete Realacci, “L’Italia c’è”

L'Italia c'è. Sì, vero ci sono parecchi problemi, che possono sembrare insormontabili ostacoli. Questo non significa che il futuro non possa essere ridisegnato. Osservando i punti di forza del nostro paese, è possibile secondo Ermete Realacci costruire un nuovo tipo di sistema economico. Presidente della Commissione Ambiente alla camera dei deputati, dal 1987 al 2003 è stato presidente di Legambiente, si è battuto contro l'ecomafia, ovvero contro le organizzazioni criminali che arrecando danni all'ambiente si creano un giro d'affari criminale e criminoso. Un circolo vizioso di nefandezze e criminalità. E' diventato così uno dei maggiori esponenti dell'ambientalismo italiano ed è uno dei protagonisti della nascita del Partito Democratico. Ermete Realacci è stato scelto dai Sostenibili come uno degli autori con cui interloquire sui temi dell'ambiente in Italia. Il libro nasce dagli incontri con Enzo Argante, che lo definisce "politico sostenibile perché legge la realtà in orizzontale, incrocia gli ambiti, cambia i livelli". Ed è proprio la realtà letta in orizzontale che si dispiega in questo libro, di scorrevole e agile lettura. Realacci, nel dialogo con Argante, presenta e spiega il suo punto di vista. Spiega perché l'Italia c'è, e perché nonostante i suoi atavici problemi si può sicuramente rinnovare e innovare. Spiega come il valore della sostenibilità non si deve limitare all'ambiente, ma si deve estendere attraversando trasversalmente più campi. Dalla comunicazione, all'economia, alla cultura, alla multiculturalità, alla politica. Sempre oltre. Solo così il nostro paese può essere considerato unico, solo creando delle sinergie tra ambiti differenti in un'ottica comune di sviluppo sostenibile. "E' necessario saper guardare le persone negli occhi, leggere le realtà, interpretare le espressioni, le debolezze, ma anche cogliere i punti di forza. Apprezzare le azioni degli uomni e delle donne in carne ed ossa". E non si tratta di un'utopia. E' una sfida, una partita che l'Italia può vincere.