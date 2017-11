Estinto a chi?

L'essere umano ha un'indubbia capacità nel distruggere l'ambiente che lo circonda, ma la natura è ostinata ed è in grado di conservare meticolosamente le sue creazioni. Ci sono specie, bollate senza appello come "estinte", che periodicamente tornano alla ribalta, ricordandoci una volta di più che la conoscenza del nostro pianeta è solo parziale. Tra i "ritorni" più recenti c'è quello dell'Epipogium aphyllum, detta non a caso orchidea fantasma. Si credeva estinta da ventitre anni, invece è viva e vegeta.Non se ne avvistavano dal 1986, ma il botanico Mark Jannink non voleva rassegnarsi. Ha stilato una mappa di dieci boschi nel Galles, che avrebbero potuto essere l'habitat della pianta, e li ha battuti personalmente palmo per palmo. In un bosco di querce nell'Herefordshire è avvenuta la scoperta, anzi, la "riscoperta" della rarissima pianta. Il ritrovamento risale al settembre del 2009 ma è stato reso noto a marzo del 2010 per organizzare un'adeguata protezione alla pianta. È chiamata orchidea fantasma perché è praticamente invisibile: passa la maggior parte del tempo sotto terra e i fiori emergono dal sottobosco solo ogni tre o quattro anni e la sua fioritura è imprevedibile. Il caso forse più celebre e clamoroso di ritrovamento inaspettato riguarda la zoologia. È la scoperta della Latimeria Chalumnae. È uno strano pesce, pescato in Sud Africa nel 1938, appartenente alla famiglia dei celacanti, animali che nuotavano nei mari del Devoniano, circa 400 milioni di anni fa. Il celacanto raggiunge i due metri ed è ricoperto di scaglie ossee, era creduto estinto da più di 70 milioni di anni. Si tratta di un vero e proprio "fossile vivente", è il rappresentante della più antica linea evolutiva di pesci mai conosciuta. Popolazioni di celacanto vivono al largo delle Isole Comore, e vicino alle coste del Mozambico e del Madagascar. In campo botanico è probabilmente il pino di Wollemi (Wollemia nobilis) la scoperta più eclatante del nostro millennio. È l'albero più antico del mondo e può raggiungere i 40 metri di altezza. Noto alla scienza solo grazie a resti fossili risalenti a 90 milioni di anni fa, fino al 1994, quando scienziati australiani ne hanno scoperto alcuni individui nelle foreste delle Blue Mountains, un parco ad ovest di Sidney. Un'altra gradita sorpresa per la comunità scientifica è stata la ricomparsa del picchio dal becco d'avorio (Campephilus principalis). Nella prima metà del Novecento questo appariscente volatile era stato dichiarato estinto a causa della deforestazione incontrollata. Ma nel 2004 un video girato in un'oasi dell'Arkansas ne ha documentato l'esistenza. Sembra che ne siano rimaste otto coppie nel mondo. Non solo pesci e uccelli. Sono quasi 70 le specie di mammiferi che si credevano estinte fin dal Sedicesimo secolo e che sono invece ancora esistenti. L'emblema è l'okapi (Okapia johnstoni), bizzarro animale, a metà tra una zebra e una giraffa. Dato più volte per estinto questo sfuggente ungulato è stato nuovamente avvistato nel 2005 nel folto delle foreste congolesi. Quale sarà la prossima specie che, ignorando le classificazioni umane, riemergerà dal passato?