Euro 2016, è gara allo sponsor che paga meno i lavoratori

Euro 2016 e l’Asia. I principali sponsor dei campionati europei di calcio, Adidas e Nike, sono in realtà impegnati in due partite. Sui campi francesi lottano a colpi di marketing, vestendo fuoriclasse e squadre. In Asia i due titani dell'abbigliamento sportivo vanno a caccia di salari sempre più bassi “fuggendo la loro responsabilità sociale”. A sostenerlo è un dossier realizzato da due media francesi: il mensile Alternatives Economiques e il sito d’informazione indipendente Basta! con il sostegno della svizzera Fondation Charles Leopold Meyer.

Si gioca su due fronti

La Cina è troppo cara. Good Morning Vietnam!

Pechino corre ai ripari

E i diritti umani?