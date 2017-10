Europa: votato il prezzo per inquinare

Nei paesi dell'Unione Europea a partire da gennaio 2005 entrerà in vigore un sistema che stabilisce un prezzo per le quantità di ossido carbonio emesse nell'atmosfera. Per poter conoscere quanto si produce di questo gas inquinante sarà necessario organizzare un monitoraggio continuo delle emissioni. La singola azienda paga in rapporto a quello che inquina e quindi tra poco agli imprenditori converrà, nel vero senso della parola, pensare di più all'ambiente e ridurre le emissioni di gas inquinanti. La decisione di adottare questo tipo di provvedimento è già stata presa in passato, ma il 2 di luglio passato sono state votate le regole secondo le quali si dovrà procedere. "Significa dare vita alle direttive del protocollo di Kyoto, mettendoci dei contenuti" commenta Margot Wallstroem, commissario europea dell'ambiente. In pratica circa 10mila fabbriche europee tra le più inquinanti (tra questi i cementifici) potranno acquistare delle quote di emissione che le conferiscono il diritto di rilasciare in aria una quantità stabilita di monossido di carbonio. Chi supera questa quantità dovrà acquistare delle quote dalle fabbriche che emettono meno di quello che potrebbero e non sfruttano del tutto le proprie quote. Per chi non si attiene a queste regole e inquina senza essere in possesso delle quote necessarie, ci saranno delle multe salate. I singoli stati dell'Unione Europea dovranno entro primavera prossima preparare un piano nazionale di allocazione e farlo pervenire a Bruxelles per l'approvazione. Ogni stato potrà acquistare una quantità relativa alle emissioni totali consentite, considerando la riduzione pattuita secondo il protocollo di Kyoto. Quindi c'è da aspettarsi da parte delle aziende una corsa per ottenere più quote possibili, per chi vuole inquinare o per chi vuole approfittarsene nel rivenderle ad altre aziende. Verranno vendute quote, a partire dal gennaio 2005, per circa 5 miliardi di Euro, soldi che saranno utilizzati per riparare agli effetti dell'inquinamento. Rita Imwinkelried