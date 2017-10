Eurovision 2016, vietata la bandiera della Palestina. Come quella dell’Isis

Gli organizzatori del concorso canoro Eurovision 2016 hanno deciso di includere la bandiera della Palestina tra quelle che non potranno essere mandate in onda. Una censura ufficiale: esattamente come quella imposta per la bandiera dell’organizzazione terroristica Isis. Alla gara - alla quale partecipano quarantasei nazioni europee, la cui finale è prevista per il prossimo 14 maggio - i colori della nazione mediorientale, riconosciuta ormai da organizzazioni internazionali come l’Unesco e da 138 governi di tutto il mondo, dunque, non ci saranno.

La reazione ufficiale dell’Olp

C’è chi boicotterà lo show

