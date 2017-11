Expo 2015. I padiglioni da visitare in famiglia

Bastava fare un giro durante il primo mese di Expo 2015. Decine e decine di scolaresche si aggiravano per i padiglioni, stupite e curiose. Vale in particolare per i più piccoli: vedere un'intera classe con le bocche spalancate mentre sfilano i rappresentanti del padiglione di turno, o divertite durante la parata delle mascotte, ne spiega l'impatto. E tra leggerezza e divertimento, c'è sicuramente lo spazio per far passare i messaggi più educativi. Ecco allora cosa visitare con i vostri figli a Expo 2015.