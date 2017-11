Expo 2015. La seconda vita dei padiglioni in legno

Expo Milano 2015 è stata più sostenibile grazie anche alla grande quantità di legno utilizzato per la costruzione di alcuni padiglioni e degli spazi interni all'Esposizione. Ben 31.810 metri cubi, per la precisione, tutti certificati Pefc e quindi provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile secondo lo standard di certificazione forestale più diffuso al mondo.