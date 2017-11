Expo dei popoli. Per dare voce a chi mette le mani nella terra

C’è l’esposizione universale di Milano e poi c’è l’Expo dei popoli. Dal 3 al 5 giugno si tiene presso la Fabbrica del vapore di Milano un forum internazionale parallelo a Expo Milano 2015, organizzato dalla società civile per porre l’accento sull’importanza di “nutrire il pianeta” attraverso lo sviluppo sostenibile e la giustizia ambientale. In questi tre giorni 150 delegazioni di ong, associazioni, movimenti contadini provenienti da tutto il mondo partecipano a conferenze, incontri, dibattiti, eventi il cui tema di fondo è il diritto al cibo, nel tentativo di affiancare all’evento istituzionale, alla voce dei governi e delle grandi imprese, anche quella delle persone comuni, dei lavoratori e dei piccoli agricoltori. Perché esiste un’alternativa concreta al modo di nutrire il pianeta. “Nell’anno in cui le Nazioni Unite stanno definendo i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile e un nuovo accordo globale contro i cambiamenti climatici, l’Expo dei popoli vuole cogliere l’opportunità del tema posto da Expo 2015 per mettere al centro dell’agenda politica il rispetto dei diritti umani e dei limiti del pianeta”, spiega Giosuè De Salvo, portavoce del Comitato. “Il forum darà voce soprattutto ai rappresentanti dell’agricoltura a conduzione familiare e di piccola scala” che producono il 70 per cento degli alimenti consumati a livello globale.