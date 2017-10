Facciamo Festival!

Il convegno d'apertura si è tenuto in un edificio dall'architettura sostenibile, l'Auditorium di via Monte Rosa, progettato da Renzo Piano, a sottolineare il primo grande tema di questo evento internazionale: la sostenibilità. Nei propositi, il festival deve diventare un appuntamento annuale in cui non solo si discute di ambiente, ma si propongono anche soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini, confrontandosi con realtà italiane ed internazionali. Lo slogan del 5 giugno di quest'anno, giornata dell'ambiente, è stato raccolto in pieno: "Kick the habit", cambiamo le cattive abitudini, in favore di quelle nuove di efficienza e risparmio energetico e di tutela dell'ambiente. Questi 7 giorni, dal 5 all'11 giugno, si articoleranno tra momenti di approfondimento scientifico sui cambiamenti climatici, sulle energie rinnovabili, sull'agricoltura e la salute, e momenti di intrattenimento, fatti di rassegne cinematografiche, mostre, concerti. Da segnalare, il Villaggio Sostenibile, al Parco Sempione, dove giochi e scienza, dibattiti e spettacoli si intrecceranno in uno spazio suggestivo, in cui le emissioni di CO2 che saranno generate dalla struttura stessa e dal pubblico sono state compensate con 31.600 metri quadrati di nuova foresta in Costa Rica, grazie a Lifegate Impatto Zero. Per informazioni sul programma: www.festivaldellambiente.com Chiara Boracchi