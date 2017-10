Le sensazionali farfalle di Londra

La mostra del National History Museum di Londra, giunta alle terza edizione, si chiama Sensational butterflies e riunisce centinaia di esemplari di farfalle di tutto il mondo dando la possibilità al visitatore di immergersi in una esperienza completa osservando l'intera vita di una farfalla fin dal momento in cui nasce dalla crisalide. Durante l'inaugurazione sono state scattate molte fotografie di giovani studenti che entrano in contatto diretto con alcune tra le farfalle tropicali più belle del mondo, quella che ricorre più spesso è la Morpho peleides (Blue Morpho, in inglese) che vive nelle foreste tropicali dell'America Latina, dal Messico alla Colombia. La sua vita media è di 115 giorni, questo significa che passa la maggior parte della sua vita a nutrirsi e riprodursi. Guarda le foto su Pinterest della mostra Sensational butterflies