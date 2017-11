Farmageddon. La campagna per il benessere animale negli allevamenti

Rivelare come viene prodotto il cibo che mangiamo, denunciando gli impatti che l'allevamento intensivo ha, non solo sugli animali, ma anche sul pianeta e sulle persone. Questo l'obiettivo della campagna Farmageddon, lanciata dal Ciwf International (Compassion in world farming). “L'allevamento intensivo non rappresenta solo una pratica negativa per gli animali, ma un sistema pericoloso, ingiusto e scorretto, le cui conseguenze spaziano dal cambiamento climatico alla perdita di biodiversità e di sicurezza alimentare”, ha spiegato Philip Lymberly, presidente dell'ong.

Immagine via switchboard.nrdc.org