Festeggiamo i nostri animali

Il 4 ottobre, pochi giorni fa, si è celebrata la giornata internazionale degli animali. La data non è casuale: è il giorno di San Francesco, il fondatore dell'ordine monastico noto per il suo amore verso la natura in tutte le sue forme e per il testo poetico "Cantico delle Creature". Per il decimo anno consecutivo si tiene questo fine settimana la festa dedicata agli animali, il tradizionale appuntamento dell'Enpa che nel weekend più vicino al 4 ottobre dà la possibilità agli amanti degli animali di incontrarsi nelle piazze italiane. Per questa edizione Enpa rilancia un progetto già avviato nel 2010 per dare una casa e una famiglia a tutti quei cani e gatti che hanno trovato assistenza nei rifugi e per acquistare cucce e ripari ai 20 mila animali abbandonati che ogni anno vengono accuditi dai volontari.