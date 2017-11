Fiat Lux, il Vaticano si trasforma nel luogo più ricco di biodiversità al mondo

Parigi e Roma uniti dall’amore per la Terra, dalla causa ambientale e dalla voglia di fare qualcosa di concreto per fermare il riscaldamento globale. Così nel giorno dell’inizio del giubileo della Misericordia, l’8 dicembre, sulla facciata della Basilica di San Pietro, nella Città del Vaticano, sono state proiettate fotografie a tema ambientale che avevano come soggetto decine di specie animali a rischio estinzione. In quelle stesse ore, nella capitale francese, i delegati di 196 paesi stavano discutendo i dettagli dell’accordo che dovrà salvarci dalla catastrofe climatica nell'ambito della Cop 21.

Da Salgado a Arthus Bertrand, gli artisti presenti

L'impegno per l'ambiente di Papa Francesco