Fido e Micia vengono con noi

Qualunque sia il mezzo scelto valgono alcuni pratici suggerimenti per evitare spiacevoli inconvenienti. Meglio tenere gli animali a digiuno prima del viaggio, o, se è molto lungo, somministrargli brevi spuntini, preferibilmente di cibo secco. Tenere sempre a portata di mano dell'acqua fresca. Se è il caso, utilizzare dei prodotti contro il mal d'auto o il mal di mare. Usare l'auto è sicuramente la soluzione più comoda. Poche le regole da osservare. È vietato naturalmente chiudere gli animali nel bagagliaio. Mentre gatti, criceti e uccellini viaggiano rigorosamente nelle gabbiette, il cane può sedersi comodamente di fianco a noi. Purché sia uno solo. Il codice della strada obbliga infatti a trasportare gli animali domestici, quando sono più di uno, nel vano posteriore appositamente diviso da una rete o paratia. Una raccomandazione importantissima: non lasciare mai il cane chiuso in macchina da solo. Le insolazioni sono una minaccia terribile, anche mortale. Il cane non suda, se non sotto i cuscinetti. Quindi è molto più esposto di noi ai colpi di sole. Ricordate: basta un quarto d'ora perché la temperatura all'interno del veicolo raggiunga i 60° al sole e si crei una situazione drammatica! Il viaggio in treno è un po' più problematico, soprattutto per i cani di grossa taglia. Mentre gatti, uccelli e piccoli cani possono infatti viaggiare, in seconda classe, sulle ginocchia del proprietario, pagando il 60% del biglietto, per i cani di grossa taglia è necessario prenotare un intero scompartimento. Non solo. Oltre al biglietto, sempre ridotto del 40%, bisogna sborsare circa 35 euro per la successiva disinfestazione antiparassitaria. Mete lontane o il desiderio di velocizzare gli spostamenti richiedono l'impiego dell'aereo. Pochi problemi. Prenotando in anticipo, cani, gatti e altri animali di peso inferiore ai 10 kg possono viaggiare con i passeggeri, in contenitore. Non più di uno per volo, a meno che non siano dello stesso proprietario, o che il comandante, valutata la situazione, non decida altrimenti. Per i cani di peso superiore ai 10 kg il viaggio deve avvenire in stiva pressurizzata. In questo caso è necessario verificare, compagnia per compagnia, le norme previste per il contenitore. I costi variano: si va dai 20 euro per i voli nazionali, al 2% della tariffa economica sui voli all'estero. Raggiungere le isole non è proibitivo per i nostri animali. L'ospitalità sui traghetti varia, ma è garantita. Se avete l'auto l'animale può rimanervi tranquillamente dentro, soprattutto nei brevi tragitti. E' necessario comunque informarsi presso le compagnie di navigazione: alcune consentono di portare il cane in cabina, altre obbligano a servirsi del canile di bordo o della gabbia. Il costo del trasporto si aggira sui 20 euro. Severamente vietate, invece, sono le navi da crociera. Le valigie sono pronte? Anche Fido e Micio reclamano uno spazio per il loro beauty case. Cosa deve contenere? Anzitutto gli oggetti di uso quotidiano: le ciotole per il cibo e l'acqua, la lettiera, il collare (anche quello antipulci), il guinzaglio, la museruola, la cuccia portatile, la spazzola e... qualche giochino, se vi è particolarmente affezionato! Indispensabile, e in molti luoghi ormai obbligatoria, la paletta per la raccolta delle deiezioni. Nello zaino per la montagna non deve mancare il siero antivipera, mentre se si prepara la sacca per il mare è bene portarsi anche lo shampoo e un asciugamano per i lavaggi dopo le nuotate. Per il cagnone non dobbiamo dimenticare la pastiglia preventiva antifilaria, da somministrare regolarmente ogni mese. In una tasca della sua valigia va senz'altro infilato il libretto sanitario, sul quale sono registrate le varie vaccinazioni (per il cane: cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi), necessarie indipendentemente dalle vacanze. Con il libretto si rassicurano i proprietari di alberghi, campeggi e residence che dovessero manifestare timori... E fuori dall'Italia? Per viaggiare all'estero è necessario farsi rilasciare dal veterinario un certificato sanitario internazionale di buona salute dell'animale (visitato da non più di 6 giorni), vidimato dall'Ufficio veterinario dell'ASL. È praticamente sempre obbligatoria l'antirabbica, da somministrare almeno 20 giorni prima della partenza, mentre per alcuni paesi vigono restrizioni maggiori: Cipro, Malta, Sudafrica, ad esempio, esigono periodi di quarantena. È quindi impossibile andare in vacanza in questi paesi con animali al seguito. La Gran Bretagna ha abolito la quarantena, ma 7 mesi prima della partenza bisogna aver fatto la vaccinazione antirabbica e il microchip. Altri paesi come Argentina, Brasile, Messico e Turchia richiedono il visto consolare. È consigliabile dunque telefonare prima a consolati o ambasciate del paese in cui ci si reca (i riferimenti si trovano sulle Guide telefoniche) per evitare spiacevoli scoperte all'aeroporto. Edgar Meyer, Stefano Apuzzo