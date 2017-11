Cos’è la fiera del Levante e cosa c’è da sapere sull’edizione 2016

Non smettere di stupire e di meravigliare consapevoli che, per orientare la bussola verso un futuro sostenibile, occorre saldare tradizione e innovazione, per continuare a donare “infinite emozioni”. Con questo messaggio si è aperta il 10 settembre la 80esima edizione della fiera del Levante di Bari, alla presenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi che firmato il Patto per la Puglia insieme al governatore della Regione Michele Emiliano. Il prossimo anno la fiera del Levante godrà di un profondo restyling per volere dei nuovi proprietari (la società BolognaFiere) per diventare sempre più un punto di riferimento per le imprese meridionali e di tutta l’area euromediterranea che vogliono investire nell’internazionalizzazione dei mercati. L’urgenza, in un contesto geopolitico fortemente complesso e delicato, è favorire l’incontro e non lo scontro. Per essere ponti e non muri, nella consapevolezza che la diversità è sempre un valore aggiunto – sin dalla prima edizione della fiera del 1930.

Questo pomeriggio ho fatto una passeggiata visitando i padiglioni dell'ottantesima edizione della @FieraDelLevante pic.twitter.com/VauGPyWj7S — Michele Emiliano (@micheleemiliano) 14 settembre 2016

Gli spazi espositivi della fiera del Levante

Passeggiare tra i giardini del Levante

Il salone dell’agricoltura

I sapori della Puglia