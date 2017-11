7 giugno. Un Kennedy tra auto, agricoltura, lavori verdi, biodiversità e danza.

La giornata finale del Festival Internazionale dell'Ambiente di Milano prevede incroci di temi molto diversi, ma tutti collegati dal filo verde dell'attualità. Convegni sulla biodiversità (il 2010 è l'IYB - anno internazionale della biodiversità), sull'abitare sostenibile, il futuro dei mezzi di trasporto ibridi e a trazione elettrica (in collaborazione con Politecnico di Milano), agricoltura e biodiversità (Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia), l'etica della conservazione, i green jobs (le esigenze di formazione e i profili più ricercati, secondo l'AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale). Come green ambassador, alla Loggia dei Mercanti alle 18.30 testimonianza-intervista di Robert F. Kennedy III, portavoce della Waterkeeper Alliance, intervistato da Maria Luisa Agnese, Corriere della Sera (in collaborazione con Parco Lambro Milano). Alle 21.00, per concludere, "Bereshit, in principio…e ritorno": spettacolo multimediale animato da danzatori, effetti di luci e proiezioni che narrano le vicende di Genesi alla scoperta del mistero delle origini, di un tempo in cui gli uomini e la natura formavano un tutt'uno e del senso della rottura di quell'equilibrio. Coreografie di Susanna Beltrami e Matteo Bittante, ideazione e regia di Alberto Milazzo.

6 giugno Una domenica di festa, di gite e di perlustrazioni fuori città, come il rituale del weekend milanese suggerisce.

Il programma domenicale si svolge in quattro luoghi diversi.

Val Masino, a Bagni Masino (Sondrio): "L'anima del bosco si racconta e ci ascolta" è un'intera giornata dedicata a un'esperienza artistico-musicale con la Scuola Civica di musica della Provincia di Sondrio, promossa da Ersaf.

Milano, Termovalorizzatore Silla 2: in via Silla 249 a Milano l'open day termovalorizzatore, l'apertura straordinaria dell'impianto con visite guidate.

Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci: attività speciali per i bambini nei laboratori interattivi.

Milano, stand Nestlè presso area espositiva MIC: WET - Laboratori per bambini.

Il programma di oggi è stato intensissimo. La trasmissione mattutina di Passengers ha ospitato, accanto a Rudi Bressa di LifeGate Radio, il presidente del Parco del Ticino Milena Bertani. In Fiera Milano City convegni e incontri si sono susseguiti. L'evento Green City ci ha offerto le testimonianze di rappresentanti delle maggiori città europee sulle loro esperienze verdi.Durante il convegno Accenture è stato detto che l'89% delle persone si dichiara pronto a cambiare marca di ciò che acquista a favore di con prodotti che aiutano a ridurre le emissioni. Il 57% delle aziende certificate eco-label ha incrementato la propria quota di mercato; l'80% degli italiani dichiara di preferire le fonti energetiche rinnovabili.Splendida la serie di interviste inanellate in diretta sull'eco-bus di LifeGate Radio: Letizia Moratti, sindaco di Milano, ha spiegato il progetto dei "raggi verdi", i cui lavori cominciano a giorni. Maurizio Lupi, deputato, milanese doc e Ceo di Fiera Milano Congressi, ha ribadito un forte impegno per l'ambiente il cui fulcro, rimarca, deve essere la persona, il cittadino, concludendo poi con una battuta amichevole verso "una radio, libera veramente, che parla di ambiente". L'assessore comunale all'Arredo Urbano Maurizio Cadeo ha evidenziato come il verde urbano ha una funzione non solo estetica o per la qualità della vita, ma anche di efficacia per il raggiungimento dei più ambiziosi obiettivi di rispetto dell'ambiente.Nel contempo, uno degli otto portali verdi (quello alla Rotonda della Besana) è stato presidiato dallo staff artistico di LifeGate Radio capitanato da Andrea Parodi.Il primo giorno del Festival Internazionale dell'Ambiente di Milano ha visto i saluti dei primi ospiti e i primi convegni. Costacurta ha raccontato di quando portando a scuola il figlio andava a bussare ai finestrini dei genitori che aspettavano in macchina lasciando il motore acceso, sottolineando come sia fondamentale avere senso civico, soprattutto in una città come Milano. Marcello Raimondi, assessore all'Ambiente della Regione Lombardia ricorda che il Festival sarà importante sia per il contenuto scientifico sia per i contenuti legati all'ambiente e sottolinea come una parte dei danni all'ambiente si deve ai comportamenti individuali e quindi bisogna lavorare il più possibile per aiutare le famiglie ad adottare eco-comportamenti positivi. Sui due piani della struttura, gli espositori allesticono i loro stand e i relatori animano convegni e incontri. Gli spazi espositivi sono pronti per mostrare l'impegno della città per l'ecologia.Ecco il programma dell'incontro d'apertura con la stampa - quindi non aperto al pubblico - del Festival Internazionale dell'Ambiente 2010 (Fieramilanocity - MIC Milano Convention Centre, Spazio Agorà, piano terra; ingresso Via Gattamelata, 5): interventi di Marco Lucchini, direttore generale Fondazione Banco Alimentare onlus; Billy Costacurta, grande sportivo e bandiera del Milan; Gianpiero Cantoni, presidente Fondazione Fiera Milano; Massimo Ferlini, membro di Giunta di Camera di Commercio di Milano; Marcello Raimondi, assessore all'Ambiente della Regione Lombardia.

Al termine, assaggi da Happy Fooday: i cuochi delle cooperative coinvolte nel progetto presentano e offrono ai presenti le loro ricette antispreco.

31 maggio. Per il Festival internazionale dell'ambiente Green City presenta "gli 8 portali dei raggi verdi".

Gli otto "portali" in bambù stanno per essere collocati sulla cerchia dei Bastioni nelle intersezioni con gli otto raggi verdi, simbolo della sostenibilità urbana. All'interno dei portali sono ospitate associazioni cittadine, aziende, comitati, legati particolarmente ai temi della sostenibilità ambientale, declinata nei più diversi aspetti: dal riciclaggio alla mobilità sostenibile, dall'arte alla cultura. Un altro portale, la "Green City House" sarà collocato nel Padiglione della Fiera, come luogo di scambio di informazioni, di condivisione di idee e progetti, di vetrina per i vari partner europei che parteciperanno al Forum. E' anche l'occasione per rilanciare con il Comune di Milano la strategia dei raggi verdi, direttrici alberate che daranno respiro e verde alla città, comunicando l'avvio dei lavori per realizzarli, che inizia oggi e terminerà nel 2015, in vista dell'Expo.