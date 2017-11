Mettete dei fiori nei proiettili. L’esercito americano seminerà piante, oltre che morte

Si sono diffuse un po’ ovunque, come gadget durante le conferenze stampa per esempio, le matite Sprout, che nel legno contengono dei semini, per cui quando diventano mozziconi le metti in una zolla di terra e nascono piantine aromatiche. Esiste perfino una carta da giornale (la stanno usando in Giappone) che invece di gettarla, la si sotterra e fertilizza i semini contenuti. È proprio vero che le idee si spargono come semi al vento e si diffondono. Qui però hanno attecchito nell’ultimo dei posti che si potevano pensare fertili. Il Pentagono.

L'esercito americano vuole creare proiettili biodegradabili con semi di piante e fiori

