Fitodepurazione

Per creare le condizioni adatte alla fitodepurazione o lagunaggio vengono ricostituiti artificialmente degli habitat naturali in modo che si possano sviluppare le piante adatte e necessarie. Usando questa tecnica si ricreano processi chimici simili a quelli che avvengono naturalmente nei laghi, stagni, fiumi e mari. Il sistema della fitodepurazione è perciò una tecnica che si ispira alla normale capacità rinnovativa che ha la natura. La capacità depurativa è dovuta a un insieme di fattori quali: la presenza di ossigeno nel terreno, il potere depurativo della biomassa collegata con le radici delle piante e l'assimilazione di sostanze organiche e nutrienti da parte della pianta stessa. E' comunque principalmente la buona cooperazione tra le piante e i microorganismi che vivono su di loro o vicino a loro che attiva la rimozione degli inquinanti.Per diminuire i tempi e migliorare il grado di depurazione si occorre di solito a pre-trattamenti tramite un sedimentatore primario (grigliatura, degrassatore o deoliatore). Una caratteristica della fitodepurazione è la possibilità di abattere i nitrati e fosfati con metodi naturali e poco costosi che inoltre non producono fanghi. Per questo essa è consigliata anche come post-trattamento di qualsiasi depurazione biologica. Il sistema dei lagunaggi si è diffuso un po' dovunque in Europa e negli USA a partire della fine del diciannovesimo secolo. In Europa sono attualmente la Francia (con 1800 impianti) e la Germania (2000 impianti) i paesi che hanno dato sviluppo maggiore a questa tecnica. In Italia è ancora poco presente ma qualcosa si sta muovendo. Ci sono per esempio gli impianti pilota finanziati dalla CEE con fondi LIFE a Pontremoli (MS) e Filattiera (MS), altri impianti di fitodepurazione si trovano a Baiso (RE), Anguillara Veneta, Montalto di Castro, Inveruno (MI) e Mezzacorona (TN).