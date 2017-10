In Florida hanno vietato il riscaldamento globale

In Florida le comunicazioni ufficiali delle agenzie per l'ambiente non possono contenere termini come "riscaldamento globale", "sostenibilità", "aumento del livello del mare" e "cambiamento climatico". E' quanto ha rivelato un’inchiesta pubblicata dal Florida Center for Investigative Reporting. Il divieto sarebbe stato dal Governatore dello Stato, Rick Scott che, nonostante i sempre maggiori rischi dovuti proprio all'innalzamento del livello del mare, ha deciso di negare l'evidenza e riscrivere letteralmente lo stato di salute ambientale della Florida.

Foto: © Getty Images

Una scena dallo sceneggiato 1984. Foto:© Getty Images

Foto: © meteoweb.eu