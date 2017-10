Cosa sono i fondi etici e come funzionano

Chi ha da parte qualche risparmio e ha un occhio di riguardo per la sostenibilità, l’ambiente e i diritti, probabilmente più di una volta si è fatto una domanda. Come investire i propri soldi senza rischiare, involontariamente, di finanziare aziende o progetti contrari ai propri principi? I fondi etici nascono proprio per questo: per essere certi di aver stanziato il proprio denaro in modo consapevole e responsabile, anche senza avere particolari competenze in materia finanziaria. Ma come sono i fondi etici e come si distinguono dagli altri?

Le basi: cosa sono i fondi comuni d’investimento

Fondi etici, la definizione di Assogestioni

Foto in apertura: Linghe Zhao / Getty Images